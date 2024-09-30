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Çakarlı lüks araçlarla drift yapan düğün konvoyu görüntüsü infial yarattı! O magandalar yakalandı!
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Çakarlı lüks araçlarla drift yapan düğün konvoyu görüntüsü infial yarattı! O magandalar yakalandı!

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 12:09 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 12:09

İstanbul’da düğün konvoyları nedeniyle trafiği altüst eden sürücülere yönelik sert bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı görüntülerde, çakarlı araçlar bağlanırken sürücüler gözaltına alındı. Yerlikaya, “Trafik güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz” dedi.

İstanbul'un Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi'nde çakarlı araçlar düğün konvoyu oluşturarak otoyolu kapattı.

Konvoydaki otomobiller seyir halindeyken diğer seyir halindeki otomobil sürücülerini tehlikeye atarak çakarlı araçlarla ilerleyip drift attı.



Çakarlı düğün konvoyu trafikte terör estirdi (Fotoğraf: DHA)

Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler büyük infial uyandırdı.


Trafikte terör estiren çakarlı konvoya gereken yapıldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çakarlı trafik magandalarının yakalandığını duyurdu. Araçların bağlandığı sürücülerin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, "Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


28 Eylül 2024 tarihinde E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce incelenmiştir.

Sivil Trafik Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu; şahısların A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir.

Şahıslara; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulanmıştır.

Trafikte terör estiren çakarlı konvoya gereken yapıldı (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Şahıslar, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan işlem yapılmak üzere Beykoz Çavuşbaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edilmiştir.

Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz.❗️

Aziz Milletimizden isteğim,
bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112' ye bildirin‼️ Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim.

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