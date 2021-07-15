Müge Anlı Büyükşen cinayetinde son dakikayı paylaştı Mehmet Ali Dayanır kelepçelendi! Çifte cinayetin altından yasak aşk mı çıktı?
Müge Anlı Büyükşen cinayetinde son dakikayı paylaştı! 3 yıl önce işlenen ve Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'mehir cinayeti' olarak hafızalara kazınan Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili bulundu mu? Kurulun özel ekibin ardından 24 kişinin gözlatına alındığı Büyükşen cinayetinde Müge Anlı canlı yayınında da defalarca adı geçen ve dehşet evinden tek sağ kurtulan Büşra Büyükşen'in yengesi Betül Büyükşen ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Mehmet Ali Dayanır, gözaltının 3. gününde elleri kelepçeli bir şekilde sağlık kontrolüne götürüldü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ve kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Müge Anlı, 'itiraf geldi mi?' sorularını da beraberinde getirdi.
Sezon finali yapan Müge Anlı Instagram hesabından Büyükşen çiftinin gelini Betül Büyükşen'in kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın elleri kelepçeli görüntüsünü paylaştı. Mehmet Ali Dayanır'ın, kuzeni Betül Büyükşen ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Büyükşen cinayetinde itiraf geldi mi henüz bilinmiyor ancak yeni gelişmeleri takivim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki bugüne kadar neler yaşandı?
MEHMET ALİ DAYANIR İSMİ CANLI YAYINDA DA GEÇMİŞTİ - TIKLA
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde 54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki eşi Metin Büyükşen, kar maskeli, olayın tanığı olan kızlarının iddiasına göre susturucu takılmış biri tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Çiftin biri doktor 3 çocukları vardı. Osman Büyükşen en büyük çocuklarıydı ve çocuk doktoru olmuş, Şırnak'ta zorunlu hizmet yapmıştı. Diğer çocukları Uğur Büyükşen ise Betül Büyükşen ile evliydi. Çiftin bir de kızları vardı. Büşra Büyükşen, o korkunç cinayetin tanığıydı.