Büyükelçilerin skandalı çağrısı! Çavuşoğlu geri vitesin perde arkasını açıkladı: Bavullarını toplayanlar oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında 10 büyükelçinin skandal çağrısı sonrası yaşanan gelişmelerin perde arkasını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bazı büyükelçilerin bavullarını toplamaya başladığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Genç diplomatlar adı altında bir adım atıldı. Tabii ki büyükelçilerin haberi olmadan böyle bir şey olmaz. Bu fikir genç diplomatlardan çıktı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

"10 büyükelçinin yaptığı açıklama hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilemez. İnsanlar görüşlerini bildirebilir ama Viyana Sözleşmesine baktığımızda her şey çok açık. Diplomatlara 41. madde açıkça görevde bulunduğunuz ülkenin içişlerine karışmazsınız diyor. Hemen arkadaşlarımıza talimat verdim, hepsini çağırın hadlerini bildirin dedim. Hepsi çağrıldı hadlerini aştıklarını söylediler. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu kişiler sınır dışı edilmesi için hemen çalışmalara başladık. Diplomaside bunun yöntemleri var, bunun hazırlıklarını yapmaya başladık. Sözleşmenin 9. maddesine göre zaten herhangi bir gerekçe göstermeden de sınır dışı edebilir.

BAVULLARINI HAZIRLAYANLAR OLMUŞ

Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası panik başladı. Bu hazırlıklarımızdan haberdar olan ve Cumhurbaşkanımızın Eskişehir'deki milletimizin hissiyatını yansıtan açıklaması sonrası bavullarını hazırlayanlar olmuş. Bu açıklamayı yapanlar kararlılığımızı görünce nasıl geri adım atacaklarını düşünmeye başladılar. Bize haberler geldi, yardımcısını suçlayanlar bile var.

HEMEN GERİ ADIMLAR GELDİ

Bu işin arkasında kimin olduğunu, perde arkasını öğrendik. Genç diplomatların başlattığı süreçte bu hadsiz açıklamayı yaptılar. Ama sonrasında hemen geri adımlar geldi. İlk açıklamayı ABD yaptı. Biliyorsunuz. ABD Beyaz Saray'dan onay olmadan böyle bir açıklama yapamaz.

ABD Büyükelçisi Türkiye'ye ilk geldiğinde ben kendisine bir sorununuz varsa bizim iletişim kanallarımız açık, bize medya yoluyla mesaj veremezsiniz, ve daha önceki büyükelçi gibi Türkiye'nin valisi gibi davranamazsınız demiştim. Bundan herkesin ders alması gerekir, kimsenin Türkiye'ye ders vermek haddine değil.