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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023, 17:11 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 17:28

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya ve Tanzanya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunan büyükelçileri kabul ediyor.

KAMBOÇYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Sok, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kabulde, Büyükelçi Chea Sok, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını, Başkan Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.



Kabulde Büyükelçi Bakari, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Bakari'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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