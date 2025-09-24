PODCAST CANLI YAYIN

Bursa’da sokak ortasında kan donduran silahlı saldırı kamerada!

Kısa sürede alevlenen tartışma, silah sesleriyle dehşete dönüştü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Özay A.’nın başından vurularak yere yığıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da Özay A.'nın başından vurularak ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen tarafların kısa süreli tartışmaya girdiği, ardından Kenan B.'nin yanında getirdiği silahı ateşlediği anlar yer aldı. Silah sesleriyle çevrede panik yaşanırken, Özay A.'nın yere yığıldığı görüldü. Polis ekiplerinin, görüntüler üzerinden şüphelinin kaçış güzergâhını da belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.

