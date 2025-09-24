Bursa’da sokak ortasında kan donduran silahlı saldırı kamerada!

Türkiye ve Mısır’dan Doğu Akdeniz’de kritik tatbikat: Atina’da dengeleri sarstı!

Hicaz Demiryolu için ilk adım: Türkiye, Suriye ve Ürdün ortak mutabakat sağladı!

‘Faladdin’ ve ‘Binnaz’ uygulamalarının sahibine 7 yıla kadar hapis talebi

Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen tarafların kısa süreli tartışmaya girdiği, ardından Kenan B.'nin yanında getirdiği silahı ateşlediği anlar yer aldı. Silah sesleriyle çevrede panik yaşanırken, Özay A.'nın yere yığıldığı görüldü. Polis ekiplerinin, görüntüler üzerinden şüphelinin kaçış güzergâhını da belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.