Deprem bölgesine yardımda bulunan bir vakfın gönüllülerine yorum yapan Tele1 spikeri Burçin Atılgan'ın sosyal medya paylaşımı tepki çekti. ''İnsan mı bunlar?' diyen Tele1 spikeri Burçin Atılgan, gelen tepkilerden sonra Twitter hesabını gizliye aldı.