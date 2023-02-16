Haberler Haber Videoları ''Bunlar insan mı?'' Tele1 spikeri Burçin Atılgan tesettürlü kadınları hedef aldı! Tepki gelince topukladı

''Bunlar insan mı?'' Tele1 spikeri Burçin Atılgan tesettürlü kadınları hedef aldı! Tepki gelince topukladı

''Bunlar insan mı?'' Tele1 spikeri Burçin Atılgan tesettürlü kadınları hedef aldı! Tepki gelince topukladı
16.02.2023 17:01

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Deprem bölgesine yardımda bulunan bir vakfın gönüllülerine yorum yapan Tele1 spikeri Burçin Atılgan'ın sosyal medya paylaşımı tepki çekti. ''İnsan mı bunlar?' diyen Tele1 spikeri Burçin Atılgan, gelen tepkilerden sonra Twitter hesabını gizliye aldı.

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Tele1'in sunucusu Burçin Atılgan'ın, sosyal medyada deprem bölgesine yardım ulaştıran 'Yetimlere İnfak Et Derneği'nde görev alan tesettürlü kadınlara yazdığı yorum tepki çekti.

Yardım kuruluşunda görev alan gönüllüler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine yolladıkları tır fotoğrafını paylaştı. Paylaşımı gören bir Twitter kullanıcısı, gönüllü kadınların fotoğrafını paylaşarak, 'Depremzede sizi görünce kalpten gidebilir, şok geçirir şaka yapmıyorum!' tweetini attı.

Paylaşılan tweetin altına Burçin Atılgan, 'İnsan mı bunlar?' ifadelerini kullandı. Gelen tepkilerden sonra Atılgan, sosyal medya hesabını gizliye aldı.

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