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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023, 09:25 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 09:55

Bugün hava yağmurlu mu? HAVA DURUMU | Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli'nde kuvvetli fırtına devam edecek. Öte yandan Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü yağışla birlikte kuzeybatı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu...

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölgenin batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırıp, yarın Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 km/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

HAVA DURUMU | Plan yapanlar dikkat! Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile son dakika uyarısı! Haftasonu hava nasıl olacak?
HAVA DURUMU | Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika uyarısı! Haftasonu hava nasıl olacak?

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