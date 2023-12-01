HAVA DURUMU | Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika uyarısı! Haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli'nde kuvvetli fırtına devam edecek. Öte yandan Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü yağışla birlikte kuzeybatı kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Peki, haftasonu hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Peki, haftasonu hava nasıl olacak? İstanbul'a haftasonu yağmur yağacak mı? İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.