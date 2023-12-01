HAVA DURUMU | Plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika uyarısı! Haftasonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.