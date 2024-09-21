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Buca cinayet anı kamerada!
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Buca cinayet anı kamerada!

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 20:34 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 20:36

İzmir'in Buca ilçesinde borç yüzünden yaşanan tartışma kanlı bitti. Alacaklı Ercüment Yıldırım, borcunu istemek için buluştuğu E.G.'nin babası Y.G. tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, baba ve oğul suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde, borç meselesi yüzünden yaşanan tartışma cinayetle noktalandı. Borcunu almak isteyen Ercüment Yıldırım, borçlunun babası tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Borç Yüzünden Buluşma Kanlı Bitti

Olay, dün öğle saatlerinde Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki E.G. bir süre önce 42 yaşındaki Ercüment Yıldırım'dan borç aldı. Borcunu geri isteyen Yıldırım, bir kafede oturduğu sırada E.G.'nin babası Y.G. (64) tarafından saldırıya uğradı. Y.G., yanında getirdiği bıçakla oğlunun alacaklısını defalarca bıçakladı. Olay sırasında E.G. de Yıldırım'ı darp etti.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanan Yıldırım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak aldığı bıçak darbeleri ve darp nedeniyle durumu kritik olan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba ve Oğul Tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri baba Y.G. ve oğlu E.G.'yi olay yerinde suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan baba ve oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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