Haberler Haber Videoları Bstman Kozluk'ta korku dolu anlar! Küçük kız çığlıklarla sokak köpeklerinden kaçtı

Bstman Kozluk'ta korku dolu anlar! Küçük kız çığlıklarla sokak köpeklerinden kaçtı

Bstman Kozluk'ta korku dolu anlar! Küçük kız çığlıklarla sokak köpeklerinden kaçtı
02.08.2022 17:31

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:36
Bulgar polisiyle ortak...
Haber 01:59
Bakan Koca'dan maymun çiçeği...
Haber 01:13
Ekrem İmamoğlu'nun Melen...
Haber 02:16
Karşıyaka’daki ormanlık alan...
Haber 39:27
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 06:37
İşte Kosova'daki son durum!
Haber 07:34
Savaş Balkanlara mı taşınacak?
Haber 02:16
Tüm gözler 4 Ağustos'ta!...
Haber 00:08
Müge Anlı'nın acı kaybı!...
Haber 02:55
81 ile sosyal konut...
Haber 01:54
Ukrayna'da şüpheli ölüm! Tahıl...
Haber 03:00
MİT'ten PKK/YPG'ye bir darbe...

Batman’ın Kozluk ilçesinde sabah saatlerinde elinde poşet olan bir kız çocuğu, yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Küçük kız, yoldan geçen gençlerin yardımıyla saldırıdan kurtulurken; korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Videoları

Batman'ın Kozluk ilçesinde sokak köpekleri bir kız çocuğuna saldırdı. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRADI
Kozluk ilçesi İpekyol Caddesi Üçyol mevkiinde sabah saatlerinde elinde poşet olan bir kız çocuğu, yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA
Çığlıklar atarak köpeklerden kaçmaya çalışan küçük kız, yola fırladığı sırada koştuğu yönde bulunan gençlerin tutmasıyla son andan tutuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, sokak köpeklerinin yolda geçen araçlara da saldırdığı kaydedildi.

SON DAKİKA