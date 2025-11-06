Bostancı’da yol ortasında motorcu kavgası kamerada

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bostancı Köprüsü üzerinde trafikte seyreden motorcular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, sözlü atışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Motorlarından inen sürücüler birbirine saldırırken, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada bir motorcunun diğerine kaskla vurduğu anlar çevredeki sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yaşanan arbede nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Çevredeki vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı.

Kavganın neden çıktığına ilişkin polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.