İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yürüttüğü, Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlayacak Dudullu-Bostancı metro hattında çalışmalar sona erdi.

AK Parti tarafından 2019 yılında yüzde 70'i tamamlanarak teslim edilen Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılışı bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirildi. Tören sonrası metroya binen Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan diyalog şaşkına çevirdi. Ekrem İmamoğlu metronun otomatik kapılarının olduğunu söylerken Meral Akşener de "Çok güzel Paris'tekiler gibi ha." ifadelerini kullandığı duyuldu. Konuşmalar sosyal medyada eleştri yağmuruna tutuldu.

Yoğun nüfusa sahip Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçecek Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nın açılışı 6 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

4 İLÇEDEN GEÇECEK, 1,7 MİLYON VATANDAŞA HİZMET VERECEK

İBB; 4 ilçeden geçecek 14,3 km uzunluğundaki 13 istasyonlu (Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlana, İMES, Modoko-Keyap, Dudullu, Huzur, Parseller) Dudullu-Bostancı metro hattının yapımına, 26 Şubat 2016'da başladı. Metro hattı; Anadolu Yakası'nda, toplamda yaklaşık 1,7 milyon kişinin yaşadığı Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlıyor. Hat ile deniz hatları ve diğer raylı sistem hatlarıyla farklı noktalarda entegrasyon sağlanıyor. Son teknoloji elektro-mekanik sistemle yapılan hat, "Tam Otomatik Sürücüsüz Metro" olarak hizmet verecek ve 90 saniyede bir sefer yapılabilecek. Bostancı - Dudullu arasını 21 dakikaya indirecek metroyla, saatte tek yönde 44 bin 400 yolcu taşınabilecek. İstasyonlarda güvenlik için rayla düşmeyi engelleyici "Tam Boy Peron Ayırıcı Kapılar" kullanıldı. Yatırım kapsamında, Bostancı'da 869, Kozyatağı'nda da 1.962 olmak üzere toplamda 2 bin 831 araçlık yer altı otoparkı yapılıyor.

BOSTANCI - DUDULLU METROSUNUN GÜZERGAHI



Bostancı

Emin Ali Paşa

Ayşekadın

Kozyatağı

Küçükbakkalköy

İçerenköy

Kayışdağı

Mevlâna

İmes

Modoko-Keyap

Dudullu

Huzur

Parseller