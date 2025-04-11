Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınında şok edici Bilirkişi Raporu: ’’Öncelik ’’ayrıcalıklı’’ müşterilere verildi! Kimse ölmeyebilirdi!’’

Dünyanın 6. büyük otel yangını faciası olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangına dair bilirkişi raporu ortaya çıktı. Ardı arkası kesilmeyen ihmaller zincirinde kahreden detaylar dikkat çekti. Raporda aslında herkesin kurtarılma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çeken bilirkişi ekibi otel personelinin patronun emriyle önceliği ''Ayrıcalıklı'' müşterilere verdiğini ve yangından insanları kurtarmak yerine, patronun arabalarını garajdan çıkardığı öğrenildi. İşte 78 kişiyi canından eden ve milyonlarca insanın içine kor düşmesine vesile olan ihmaller zincirine dair kahreden detaylar.