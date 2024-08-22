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Bolu Dağı'nda feci kaza! Kum yüklü TIR otomobile çarpıp devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
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Bolu Dağı'nda feci kaza! Kum yüklü TIR otomobile çarpıp devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024, 18:22   |   Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024, 18:22

Bolu Dağı’nın Düzce mevkisinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kum yüklü TIR, otomobille çarpışıp devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. TIR şoförü Hasan Kayıkçıoğlu’nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bolu Dağı'nın Düzce mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kum yüklü TIR, otomobille çarpışıp devrildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FSY 454 plakalı kum yüklü TIR, kontrolden çıkıp, refüjü de aşarak karşı şeride geçti. TIR, karşı yönden gelen otomobille çarpışıp devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Otomobildeki Filiz Mildan (38) ve Mustafa Mildan'ın (64) kaza yerinde, sürücü Serkan Mildan'ın (38) ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi.

TIR ŞOFÖRÜ YOĞUN BAKIMDA
TIR şoförü Hasan Kayıkçıoğlu'nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

4 SAAT SONRA YOL TRAFİĞE AÇILDI
Bu arada kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun Ankara istikameti yaklaşık 4 saatlik çalışma sonrası yeniden açıldı. Araçlar, yolun kapalı olduğu süre boyunca Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Yolun açılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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