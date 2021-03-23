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Boğaziçi Üniversitesi’nin başarı sırası geriledi!

Boğaziçi Üniversitesi’nin başarı sırası geriledi!
23.03.2021 18:04
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Aşı sırası hangi yaşta?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bahane eden CHP, HDP yandaşları ve LGBT grupları üniversiteyi karıştırdı. Rektör Bulu provokasyon karşısında sakinliğini koruyarak başarı sırası düşmekte olan Boğaziçi'ni ilk 100'e sokma hedefini açıkladı. Dünyanın en önemli üniversite derecelendirme kuruluşlarından Times Higer Education'ın yaptığı araştırma Bulu'nun haklılığını ortaya koydu. Listeye göre Boğaziçi Üniversitesi geçen yıla göre 12 sıra, 2019 sıralamasına göreyse 63 sıra birden gerileyerek 134'üncü oldu.


Dünyanın en önemli üniversite derecelendirme kuruluşlarından gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alan en iyi 600 üniversiteyi belirledi. Listeye göre geçen yıla göre 12 sıra, 2019 sıralamasına göreyse 63 sıra birden gerileyerek 134'üncü oldu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERESİTESİ 136. SIRADA
Sabah'ın haberine göre, Times Higher Education Gelişmekte Olan Ekonomiler üniversite başarı sıralaması yine aynı kurum tarafından hazırlanan Dünya Üniversite Sıralamaları çalışmasında kullanılan 13 performans göstergesi kullanılarak hazırlandı.

Listeye göre Boğaziçi Üniversitesi geçen yıla göre 12 sıra 2019'a göreyse 63 sıra birden gerileyerek Türk üniversiteleri arasında yedinci sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin 136. sırada yer aldığı listeye 'den toplam 43 üniversite girdi.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 44. SIRADA YER ALDI
Times Higer Education'ın hazırladığı listede, Türkiye'deki vakıf üniversitelerinden 44. sırada Sabancı Üniversitesi, 51. sırada , 86. sırada Çankaya Üniversitesi ve 89. sırada Bilkent Üniversitesi yer aldı.

Devlet üniversitelerinden ise 112. sırada İstanbul Teknik Üniversitesi ve 134. sırada Hacettepe Üniversitesi yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi ise 136. sırada yer aldı.

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