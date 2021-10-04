Bodrum'da yangın son dakika! 5 yıldızlı bir otelde yakıt tankı patladı! Bodrumda hangi otel yandı?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde buluna 5 yıldızlı bir otelde yakıt tankının patlamasıyla yangın meydana geldi. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının duyulmasından sonra vatandaşlar arama motorlarından ''Bodrumda hangi otel yandı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Bodrum Kaynar-Usuluk mevkinde yapımı sırasında çok tartışılan (Bodrum girişi Polis noktasına gelmeden önceki) 5 yıldızlı Vogue Otel'in yakıt tankı patladı. Patlama sonucu çıkan yangın otelin lojman binalarına da sıçradı. Sabah 03:30 sularında çıkan yangına çok sayıda söndürme ekibi müdahale etti. Yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Yapımı sırasında çok büyük tartışmaların yaşandığı Torba Mahallesi Usuluk Mevkinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı Vogue Otel'in yakıt tankında saat 03:30 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Patlama ile bir anda büyüyen yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü söndürme ekipleri otele sevk edildi.

Yangın, yakıt tankın arkasında bulunan lojmana sıçradı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü söndürme ekipleri alev alev yanan tanka saatlerce su ile müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangın, çok sayıda ekibin yoğun müdahalesiyle ancak sabaha karşı kontrol altına alınabildi. Daha sonra soğutma çalışmalarına başlandı.

Beton mikserlerinin de katıldığı söndürme çalışmalarına, her zaman olduğu gibi Muğla 911 Arama Kurtarma da 5 gönüllüsüyle destek verdi.

Yangında büyük çapta hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.