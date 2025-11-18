Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"

Böcek ailesinin son 48 saati adım adım takip ediliyor. İstanbul Fatih'te Böcek ailesinden 4 kişinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan "alüminyum fosfit" içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Adli Tıp Kurumu ön raporunu açıkladı. Raporda dikkat çeken detaylar yer aldı.