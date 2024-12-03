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Biri kurşunladı diğeri kayda kaldı: O anlar kamerada
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Biri kurşunladı diğeri kayda kaldı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 17:27 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 17:27

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yeri, yaşı küçük olduğu değerlendirilen çocuklar tarafından kurşunlandı. Çocuklardan biri iş yerine kurşun saydırırken diğeri de cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

İzmir'de bir iş yeri kurşunlandı. Olay yaşanırken kurşunlayan kişinin arkadaşı da durumu video kaydına aldı. Olay 1 Aralık saat 04.20 sıralarında Metropolis Bulvarı'nda bulunan ve su dağıtımı yapan bir iş yerinde gerçekleşti. İş yeri sahibi dükkanı açmaya geldiğinde camlardaki kurşun izlerini görünce güvenlik kamerası kaydını açtı. Kamera görüntülerinde yaşı küçük olduğu tahmin edilen 2 kişi tarafından iş yerinin kurşunlandığı görüldü. Durum polis ekiplerine bildirilirken, görüntülerdeki şüphelileri yakalamak için emniyet birimleri çalışma başlattı.

BİRİ KURŞUN YAĞDIRDI, DİĞERİ KAMERAYLA KAYDA ALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, silahın önce tutukluk yaptığı, daha sonra şüphelilerin silahla uğraştığı daha sonra da birinin iş yerine ateş ettiği diğerinin de cep telefonuyla olayı kayda aldığı anlar yer aldı. Şüphelilerin olaydan sonra uzaklaştığı anlar da yine kamera görüntülerinde görüldü.

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