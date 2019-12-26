BirGün Gazetesi'nin yerli otomobil hazımsızlığına kapak gibi cevap: Vitesinin topuzu da var 26.12.2019 16:07

Yerli otomobile dair her gün yeni bir detayın ortaya çıkması vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken BirGün Gazetesi, hazımsızlığını gözler önüne seren skandal bir habere imza attı. Gazete, yerli otomobile ilişkin gelişmeyi alaycı bir tavırla "Yerli otomobilden bir detay daha paylaşıldı: Kaputu da var" şeklinde duyurdu. BirGün'ün haberine A Haber'in sabah haberleri sunucusu Erkan Tan'dan kapak gibi cevap geldi. Tan, "Vites topuzu da var bunun" dedi.

A Haber'in sabah haberleri sunucusu Erkan Tan, dünkü yerli otomobilin fotoğrafını okuyucularına "Kaputu da var" başlığıyla duyuran Birgün gazetesine kapak gibi bir cevap vererek, "Vites topuzu da var bunun" dedi.

BİRGÜN'DEN BÜYÜK HAZIMSIZLIK!

Türkiye'nin yıllardır gündeminde olan yerli otomobil projesi, CHP ve yandaş medyasının hedefinde. Yerli otomobilde gelinen süreci hazmedemeyen BirGün Gazetesi, hazımsızlığını gözler önüne seren bir habere imza attı. Gazete, yerli otomobile ilişkin gelişmeyi alaycı bir tavırla "Yerli otomobilden bir detay daha paylaşıldı: Kaputu da var" şeklinde duyurdu. Söz konusu paylaşımla ilgili Takvim'in haberine cevap veren BirGün "Yoksa kaputu yok mu?" ifadeleriyle yerli otomobil hakkında alaycı yaklaşımını sürdürdü.

İşte CHP ve yandaş medyasının yerli otomobili hedef aldığı haberler:





SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

BirGün'ün yerli otomobille ilgili üst üste yaptığı alaycı paylaşımlar sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları BirGün'ün paylaşımlarına yönelik "Bu ülkeye tek bir çivi çakılmasına bile tahammülü olmayan sözde sol özde emperyalist uşağı, tetikçi BİRGÜN denilen paçavranın bu yazdıklşarını unutmayın. Çok yakında eğlencelik olarak kullanacağız bu yazdıklarını" yorumunda bulundu.

İşte sosyal medyadan yerli otomobili hedef alan BirGün'e tepkiler:









