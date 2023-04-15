Bir şehir hastanesi daha... Başkan Erdoğan Kocaeli Şehir Hastanesi'ni hizmete alacak

Sağlık sisteminin gücüne güç katacak olan Türkiye'nin 21'inci şehir hastanesi Kocaeli Şehir Hastanesi bugün hizmete açılıyor.

Hastanenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

368 BİN METREKARELİK ALAN 1218 YATAK KAPASİTELİ

Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı.

218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek.

Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.

SAĞLIK BAKANI KOCA: SAĞLIK SİSTEMİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. 6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak" dedi.

"HER BÜYÜKŞEHRE BİR DEFA BİR TANE ŞEHİR HASTANESİNİ KURACAĞIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Her büyükşehre bir defa bir tane şehir hastanesini kuracağız. Cumartesi günü inşallah Kocaeli Şehir Hastanesini açıyoruz. Şu anda hasta alımına başladı. Ardından İzmir hazır şu anda, İzmir'i açacağız. Bütün bunlarla beraber bu şehir hastanelerimizi de yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullanmıştı.