Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kazara çeşitli yerlerinden yaralanan birçok vatandaş yine hastanelere akın etti.
Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine hastanelere akın etti
31.07.2020 11:57
- Sosyal medya düzenlemesinin ardından Devlet Bahçeli ilk Twitter paylaşımını yaptı
- Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine hastanelere akın etti
- Türkiye ve Azerbaycan'da başlatılan ortak tatbikat için F-16'larımız Azerbaycan'a geldi
- Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
- Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Doğu Akdeniz mesajı: Önce biz sözümüzü söyleriz
- Son dakika: Bakan Akar duyurdu! Ankara'da kritik toplantı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram telefonu!
- Ayasofya Camii'nde tarihi gün! 86 yıl sonra bayram namazı
- 86 yıl sonra bayram namazı! Ayasofya Camii'ne akın ettiler
- Adana Demirspor'u penaltılarla geçen Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi!
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa ve halka Kurban Bayramı müjdesi
- Afganistan'da Kurban Bayramı öncesi bomba yüklü araçla saldırıldı: 8 sivil öldü