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Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine hastanelere akın etti

Bir Kurban Bayramı klasiği! Acemi kasaplar yine hastanelere akın etti
31.07.2020 11:57

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kazara çeşitli yerlerinden yaralanan birçok vatandaş yine hastanelere akın etti.


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