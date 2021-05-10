RAMAZAN İMSAKİYE
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Bill Gates hakkındaki sözleriyle gündem olan Azerbaycanlı Spiker Sevda Resulqızı A Haber'e konuştu

Bill Gates hakkındaki sözleriyle gündem olan Azerbaycanlı Spiker Sevda Resulqızı A Haber'e konuştu
10.05.2021 01:30
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Microsoft’un kurucusu ve eski CEO’su Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldıklarını açıklamasının ardından Gates'in aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddialarına gönderme yapan Azerbaycanlı Spiker Sevda Resulqızı, "Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar" ifadeleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Resulqızı A Haber'e konuştu. Resuzqızı, "Çoğu insan aşı olmaktan sırf bu yüzden kokuyor. Bana Bill Gates'in çipini takacaklar diye. Bana bu saçma geliyor." dedi. İşte o açıklamalar...


Azerbaycanlı Spiker Sevda Resulqızı, "Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar" ifadeleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Resulqızı A Haber'e konuştu.
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