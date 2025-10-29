Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler bu kadarı da pes dedirtti.

SAPKIN FENOMEN KADINA TASMA TAKIP DOLAŞTIRDI

Görüntülerde bir erkeğin, genç bir kadına tasma takarak sokakta dolaştırdığı, kadının ise "miyavlama" sesleri çıkararak yerde süründüğü görülüyor.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşların sessiz kalması dikkat çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kadını tasmayla gezdiren kişinin, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl şekil verirsen öyle olur" sözleri ise tepkileri daha da büyüttü.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL OLDU

Sosyal medya kullanıcıları görüntülere "bu rezillik değil de ne", "Sapkınlıkta sınır yok artık" ve "hiç mi utanmadınız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kullanıcılar olayın hem ahlaki hem de hukuki açıdan incelenmesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.