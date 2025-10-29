Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
İstanbul Beyoğlu’nda çekilen görüntüler sosyal medyada infial oldu. Urasprof isimli kullanıcının 'İtaatkar kız bağlama' adı altında bir kadını tasmayla gezdirdiği anlar büyük tepki topladı. Skandal görüntülerde bir erkeğin, genç bir kadına tasma takarak sokakta gezdirdiği, kadının ise 'miyavlayarak' yerde süründüğü görüldü.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler bu kadarı da pes dedirtti.
SAPKIN FENOMEN KADINA TASMA TAKIP DOLAŞTIRDI
Görüntülerde bir erkeğin, genç bir kadına tasma takarak sokakta dolaştırdığı, kadının ise "miyavlama" sesleri çıkararak yerde süründüğü görülüyor.
Olay anında çevrede bulunan vatandaşların sessiz kalması dikkat çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Kadını tasmayla gezdiren kişinin, "Kadınlar balmumu gibidir, nasıl şekil verirsen öyle olur" sözleri ise tepkileri daha da büyüttü.
GÖRÜNTÜLER İNFİAL OLDU
Sosyal medya kullanıcıları görüntülere "bu rezillik değil de ne", "Sapkınlıkta sınır yok artık" ve "hiç mi utanmadınız" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Kullanıcılar olayın hem ahlaki hem de hukuki açıdan incelenmesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.