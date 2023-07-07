Bedelli askerlik hizmetini tamamlamak isteyenler bedelli askerlik ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyor. 2023 Ocak ayında memur maaş katsayısının belirlenmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretleri de artmıştı. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur maaş zammı sonrası bedelli askerlik ücreti kaç TL? İşte merak edilenler!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti 122.350 TL'ye yükseldi. 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira olmuştu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.