Bayraktar TB2, Ermenilere iyi uçuşlar diler

Kahraman Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında olan Dağlık Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan'a ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı yeni görüntülerde Bayraktar SİHA taaruzunda çok sayıda düşman Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.
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