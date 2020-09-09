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Bayraktar AKINCI Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı

Bayraktar AKINCI Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı
09.09.2020 23:08

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı TİHA'nın tasarım onayının alındığını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıkladı. Bayraktar yaptığı paylaşımda "Bayraktar AKINCI, Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı. Artık göreve bir adım daha yakın. Semalarımızda Hür ve Özgür!" dedi.


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