Haberler Haber Videoları BAYKAR MİUS ne zaman çıkacak? MİUS ne demek? BAYKAR MİUS özellikleri nelerdir?

BAYKAR MİUS ne zaman çıkacak? MİUS ne demek? BAYKAR MİUS özellikleri nelerdir?

BAYKAR MİUS ne zaman çıkacak? MİUS ne demek? BAYKAR MİUS özellikleri nelerdir?
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BAYKAR MİUS özellikleri nelerdir? MİUS ne demek? BAYKAR tarafından tanıtılan Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) şimdiden büyük heyecan yarattı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda insansız uçak sisteminin ilk görselleri paylaşıldı. Baykar, 17 Temmuz'da, içinde Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu bir video paylaşarak, "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin" ifadelerini kullanmıştı.


MİUS ne demek? BAYKAR MİUS özellikleri nelerdir? BAYKAR MİUS özellikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Baykar Savunma, bayram hediyesi olarak duyurduğu sürprizi açıkladı. Yeni tip Muharip insansız Uçak Sistemi'nin ilk tasarım görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Peki; BAYKAR MİUS özellikleri nelerdir?

MİUS NE DEMEK?

MİUS adı Muharip İnsansız Uçak Sistemi açılımına sahip. Tasarımın baş harfleri MİUS anlamına geliyor.

MİUS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Baykar Savunma, bayram hediyesi olarak duyurduğu sürprizi açıkladı. Yeni tip Muharip insansız Uçak Sistemi'nin ilk tasarım görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Baykar, 17 Temmuz'da, içinde Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu bir video paylaşarak, "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin" ifadelerini kullanmıştı.

Baykar, sosyal medya hesabından, bu sabah o hediyeyi açıkladı. Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini paylaştı.

Paylaşımla birlikte yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz."

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