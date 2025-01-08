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Battalgazi’de üzücü olay: Çadırda ölü bulundu!
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Battalgazi'de üzücü olay: Çadırda ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 17:21 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 17:21

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 53 yaşındaki bir kişi, kaldığı çadırda eşi tarafından ölü olarak bulundu.

Battalgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Karabulut Sokak'ta bulunan boş bir arazi üzerine kurduğu çadırda yaşayan 53 yaşındaki Bayram Keskin'i saat 15.15 sıralarında çadırda hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette gören eşi L.K., durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Bayram Keskin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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