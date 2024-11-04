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Batman'da 'DEM'li provokasyon! Devlete bela okuyup İsrail'i akladılar
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Batman'da 'DEM'li provokasyon! Devlete bela okuyup İsrail'i akladılar

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 15:02

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası DEM'i bozuk bölücüler sokakları birbirine kattı. Batman'da bir terör sevici "İsrail sizden daha iyidir" diyerek devlete, millete, milli ve manevi değerlere hakaretler yağdırdı. Belediye önünde toplanan bir kısım azılı bölücü de polislere "Allah sizin belanızı versin" şeklinde beddualar etti. DEM Partililerin hep bir ağızdan "amin" çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Skandal görüntüler sonrası ilgili makamlara "Toplum vicdanı için bu bölücüler yakalansın, gereken yapılsın" çağrıları yapıldı.

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