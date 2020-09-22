Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BM'ye Kudüs çağrısı: Kirli el cüretini giderek artırıyor

22.09.2020 17:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni vicdanları sızlatmaya devam ediyor" diyen Başkan Erdoğan, "Kudüs'ün mahremiyetine uzanan kirli el cüretini giderek artırıyor" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki açıklamasından öne çıkanlar;



"TÜRKİYE OLARAK İZİN VERMEYECEĞİZ"

Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni vicdanları sızlatmaya devam ediyor. Filistin halkı İsrail'in tüm baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun süredir göğüs geriyor. Asrın anlaşması adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslim belgesi reddedilince İsrail işbirlikçilerin yardımıyla kaleyi içeriden fethetme girişimine hız vermiştir. Türkiye olarak izin vermeyeceğiz.

1967 SINIRLARI TEMELİNDE ÇÖZÜM

BM kararları ve uluslararası hukukun hilafına Kudüs'te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebilir. Bunun dışındaki çözüm beyhudedir.