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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adana Gençlik Şöleni'nde tarihi mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Adana Gençlik Şöleni'nde tarihi mesajlar
21.05.2022 22:23

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Türkiye'nin 81 ilinden on binlerce genç Adana Gençlik Şöleni kapsamında bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi etkinlik kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. 'Aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, 'Biz bu millete aşığız' ifadelerini kullandı. Konuşmasında siyaset simsarlarına net mesaj veren Başkan Erdoğan, gençlerin arasına nifak tohumu sokulmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Erdoğan'ın gündeminde Meral Akşener'in Sultan Abdülhamid Han'ı hedef alan hadsiz açıklamaları da vardı. "Meral Hanım sen kim Sultan Abdulhamid'e saygısızlık kim" diyen Başkan Erdoğan, "6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdulhamid'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi, ne oldu da şimdi sus pus oldular? Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir" şeklinde konuştu.

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