Haberler Video Başkan Erdoğan'ın İzmir ziyaretine damga vuran minik kız! "Reis dede selamün aleyküm"

Başkan Erdoğan'ın İzmir ziyaretine damga vuran minik kız! "Reis dede selamün aleyküm"

24.11.2019 15:49

Başkan Erdoğan’ın İzmir ziyaretinde küçük bir kızın “Reis dede selamün aleyküm” demesi salonda bulunan herkesi güldürdü. Minik kız daha sonra "Selamün aleyküm, aleyküm selam, bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam, elimizde Kur'an..." diye devam etti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e yaptığı ziyaretten geriye güzel görüntüler kaldı.

Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanında oturan küçük kız, "Reis dede, selamün aleyküm" dedi.

Salonda herkesi güldüren bu çıkışın ardından Erdoğan, "İşte bu da bir Hatice" dedi ve güldü.

"YAŞASIN İSLAM, ELİMİZDE KUR'AN"
Minik kız daha sonra "Selamün aleyküm, aleyküm selam, bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam, elimizde Kur'an..." diye devam etti.

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