"Beştepe'de bir CHP'li" kumpasının altında parti içindeki FETÖ'cü grup mu var? 24.11.2019 15:07

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz katıldığı bir televizyon programında, 'Beştepe'de bir CHP'li' kumpasının mimarının parti içindeki FETÖ yapılanması olduğunu söyledi. Öte yandan CHP'de siyasete devam ederken PYD konusunda Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu da söyleyen Öztürk Yılmaz, “Ben 6 ay boyunca PYD’ye terör örgütü dedirtemedim" ifadelerini kullandı.

CHP'den tasviye edilen ve kendisine yeni bir parti kuran Öztürk Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında partinin kirli yüzünü anlattı.

Kılıçdaroğlu'na, Parti'deki FETÖ'cüleri tasviye etmesi gerektiğini defalarca söylediğini aktaran Yılmaz, gündemdeki yerini koruyan 'Beştepe'de bir CHP'li' kumpasını da parti içindeki FETÖ'cülerin yaptığını söyledi.

"CHP İÇERİSİNDEKİ FETÖ YAPILANMASININ BİR KUMPASI"

Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na FETÖ'cü isimleri tek tek verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Ben genel başkana söyledim. Partideki FETÖ'cü unsurları tasviye edeceksin dedim. Bakın bu olayı araştırın içinden bu grup çıkacak. Bu gruplar olduğu sürece hiç kimse orada yaşayamaz. Bu grupların amacı ne kadar vatansever, Atatürkçü, milliyetçi varsa onları mimlemek ve tasviye ettirmek. Siyasette kirli bir yön var. Birisi gelmiş koltuğundan gitmek istemiyor. Ne olursa olsun bırakmak istemiyor. Demokrasilerde parti içinde muhalefet olur. Peki parti içi muhalefeti siz böyle kumpaslarla tasviye ederseniz bu demokrasi olur mu? CHP içerisinde bir FETÖ yapılanması var. Bunu en yakından yaşadım. Ben bu gruptaki isimleri Kılıçdaroğlu'na tek tek verdim. Bu karanlık güçler kimlerdir?"

"6 AY BOYUNCA PYD TERÖR ÖRGÜTÜDÜR DEDİRTEMEDİM"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na PYD'nin terör örgütü olduğunu kabul ettiremediğini de açıklayan Yılmaz, "Ben 6 ay boyunca PYD'ye terör örgütü dedirtemedim. Avrupa Yerel Yönetimler Şartı'na Türkiye 10 maddelik bir çekince koymuş. Kılıçdaroğlu ben geldiğim zaman bunların hepsini kaldıracağım diyor. Yani, kaldırdığı zaman PKK gelip yerel polis olabilecek, PKK'nın bayrağı yerel flama olacak. Türkiye'de bambaşka bir savaş var. Bu ülkenin gerçek evlatları ile onların kılığına girmiş sahtekarlar arasında bir savaş" diye konuştu.