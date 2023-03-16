Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü gündemle toplandı: Desteğinizi unutmayacağız

Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı.

Zirve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felakatinin ardından olağanüstü zirve dolayısıyla bir araya geldi. Zirvenin toplanması için çağrıda bulunan Aliyev'e teşekkür ediyorum.

Bu depremlerden yaklaşık 14 milyon insanımız etkilendi. Arama kurtarma çalışmalarını bitirdik. Önümüzdek 1 yıl içinde 319 bin toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. İnşallah deprem bölgesini en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız.

Aynı bölgede bir de sel afetine maruz kaldık. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken yerleşim yerlerimizde ciddi hasarlar oluştu. Biz de 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine uluslararası çağrıda bulunduk. Deprem sonrası yardıma koşan ilk Türk devletleri oldu.

En zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleri birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Yaralılarımızı tedavi ettiniz. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır.

AB Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç'te 20 Mart'ta uluslararası bağışlar düzenlenecek. Afetler ve etkileriyle mücadelede çok taraflı iş birliklerimizi artırmamız aşikardır. Aralık ayında İçişleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde Ankara'da Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Teşkilatımızın sivil koruma mekanizmasının kurulması ile afet süreçlerini daha etkin planlama ve uygulama kabiliyetine kavuşacağız. Bildiri taslağımızı da yansıtıldığı üzere Türkistan'da düzenleyeceğimiz müteakip zirveye kadar mekanizmanın tesisine ilişkin anlaşmanın imzalanması yönünde gereken talimatları vereceğinize inanıyorum.

2021 yılındaki İstanbul zirvesinde mutabık kaldığımız akıllı şehirler ve yeşil teknolojiler kapsamında dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Semerkant zirvesinde ticaretimizi ve ekonomik bütünleşmemizi artıracak önemli adımlar attık. Kuruluş anlaşması bugün imzalanacak Türk Yatırım Fonu'nun oluşturulması bu adımların başında geliyor. Fon sayesinde KOBİ'lere, kalkınma projelerine, ulaştırma ve lojistik zincirlerine, alt yapı projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacaktır. Tüm bu alanlarda firmalarımızın finansmana erişimi kolaylaşacak, bölge içi ticarette teşvik edilecektir. Bu süreçteki kıymetli destekleriniz ve katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Semerkant zirvesinde ticaret ve ulaştırmanın geliştirilmesi için imzalanan belgelerin de hızla hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Enerjinin sürdürülebilir bir şekilde tedariki ve enerji fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi ekonomilerimiz için büyük önem arz ediyor. Bugüne kadaır Hazar havzasında Türk dünyası ülkeleri ile petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarında kapsamlı projeleri başarıyla hayata geçirdik. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı 16 senedir Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan petrolünü dünya piyasalarına kesintisiz şekilde taşıyor.



BAŞKAN ERDOĞAN, KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı öncesi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Tokayev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Başkan Erdoğan karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN, MİRZİYOYEV, ALİYEV VE CAPAROV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan'ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.

Konuk cumhurbaşkanları, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin gündemindeki konular değerlendirildi.

ANA GÜNDEM: TÜRKİYE'DE YAŞANAN DEPREMLER SONRASI ATILACAK ORTAK ADIMLAR

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın katılımıyla Beştepe'de gerçekleşecek.

Gözlemci ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Macaristan da zirvede yer alacak.

Türkiye'de yaşanan depremler sonrası atılacak ortak adımlar ile Türk coğrafyasını ilgilendiren konular toplantının gündeminde olacak.