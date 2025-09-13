Başkan Erdoğan'ın başdanışmanı Hamdi Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılınıyor. Törene Başkan Erdoğan da katılıyor. Kılıç, Başdanışman olarak 2015’ten itibaren Cumhurbaşkanı’nın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin başında bulunuyordu. Kılıç'ın ömrünü devletine ve milletinin hizmetine adadığını belirten Başkan Erdoğan, "Hamdi Kılıç kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.