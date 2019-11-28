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Başkan Erdoğan'dan taksicilere sürpriz ziyaret

28.11.2019 15:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Bayındır Taksi Durağı'nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a simit ve çay ikram etti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar'da bir taksi durağında taksicilerle çay eşliğinde simit yiyip sohbet etti.

Başkan Erdoğan, 6. Din Şurasına katıldıktan sonra Çukurambar'da Bayındır Taksi Duragı'nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler ikram ettiği çayı içen ve simidi yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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