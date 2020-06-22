Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan'dan selzedelere taziye telefonu | VİDEO
22.06.2020 13:30
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