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Başkan Erdoğan'dan selzedelere taziye telefonu | VİDEO

Başkan Erdoğan'dan selzedelere taziye telefonu | VİDEO
22.06.2020 13:30

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.


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