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Başkan Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Başkan Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ilişkin paylaşım
16.09.2022 21:17

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özbekistan'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi'nde dostlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyduk. Teşkilat ile iş birliğimizi müşterek çabalarımızla çok daha yukarıya çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımında zirvede liderlerle yaptığı görüşmelerin görüntülerini içeren video da yer aldı.

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