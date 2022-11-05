Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: ''Kıta kıta geziyor, döndüğünde anlattığı tek şey hamburger''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te aralarında 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray projesi ile 3 katlı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı'nın da bulunduğu 30,5 milyar liralık dev projelerinin hizmete açılma töreninde konuştu. Erdoğan ''İşte görüyorsunuz, birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı Almanya. Sanırsınız ülkenin, milletin hayrına bir iş yapacak. Döndüğünde bakıyorsunuz yediği hamburgerden başka anlatacak bir şey yok.'' diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi!