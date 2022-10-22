Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez
22.10.2022 19:29

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:49
"Onlara Türkiye Yüzyılı...
Haber 01:30
1 dolarlık teröristlerden '5...
Haber 01:17
Boğaziçi Üniversitesi'nde...
Haber 00:24
Lavrion kampında eğitim alan...
Haber 04:18
Tedavi gören madencilerin son...
Haber 00:31
Sözde savaşçılar paketlendi
Haber 17:11
Erdoğan'dan Blokzincir...
Haber 03:58
Binali Yıldırım trafik kazası...
Haber 02:59
Bartın'da son 12 dakikada...
Haber 03:02
MİT'ten Sincar'da operasyon!
Haber 01:30
Başkan Erdoğan yurda döndü
Haber 01:19
Şebnem Korur Fincancı hakkında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da ‘Mahalle Bizim, Gençlik Bizim’ programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı'nın ilhamının da sahibinin de gençler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Sizler bu yüzyılın gençliğisiniz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, CHP liderinin fiyaskoya dönen ABD seferindeki kayıp 8 saate dikkat çekti ve "Milletimiz FETÖ'cülerle benzinlikte hamburger yemek için 10 bin km gidenlere oy vermez" dedi. Erdoğan'ın gündeminde PKK'nın iftirasına sığınan HDP ve CHP'nin 'kimyasal silah' iddiaları da vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuza yapılan bu yakıştırmaların hesabını yargıda verecekler. Bunların üzerine üzerine gideceğiz" şeklinde konuştu.

Haber Videoları
SON DAKİKA