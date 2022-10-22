Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da ‘Mahalle Bizim, Gençlik Bizim’ programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı'nın ilhamının da sahibinin de gençler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Sizler bu yüzyılın gençliğisiniz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, CHP liderinin fiyaskoya dönen ABD seferindeki kayıp 8 saate dikkat çekti ve "Milletimiz FETÖ'cülerle benzinlikte hamburger yemek için 10 bin km gidenlere oy vermez" dedi. Erdoğan'ın gündeminde PKK'nın iftirasına sığınan HDP ve CHP'nin 'kimyasal silah' iddiaları da vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuza yapılan bu yakıştırmaların hesabını yargıda verecekler. Bunların üzerine üzerine gideceğiz" şeklinde konuştu.