Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ithal danışman tepkisi: Muhalefete 'IMF' göndermesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen “Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023’e” Programı'nda konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithal danışmanlar konusunda yüklenirken "Kılıçdaroğlu ülke ülke dolaşmak yerine yanına da ithal danışmanlarını alarak Togg'un üretim merkezini ziyaret etsin." ifadelerini kullandı. Kızılelma'nın bir ay içinde havalanacağını da söyleyen Başkan Erdoğan, muhalefetin IMF planına ilişkin "Bu millet ipini IMF'nin eline verenlere bu ülkede siyasette yer vermez." dedi.