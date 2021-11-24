Başkan Erdoğan'dan İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısı'na video mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayan zirveye üye ülkelerin bakanları katılıyor.

İki gün sürecek zirvede, bu yıl mikro işletmeler ile KOBİ'lerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı desteklenmesinde İslami finansın rolü konusunda görüş alışverişinde bulunulacak ve bir dizi kararlar alınacak.

Bakanlar Oturumu'nda, Yüksek Düzeyli Uzmanlar'ın 17-18 Kasım'da gündemdeki konulara ilişkin gerçekleştirdiği teknik görüşmeler sonucunda hazırladığı karar taslakları da değerlendirilecek.

İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma, iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve mali alanlarında iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda teknik çalışmaları tamamlanan ve üye ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği İstanbul İİT Tahkim Merkezi ile İslami Endeks Fonu projelerinin de tanıtımı da gerçekleştirilecek.





ERDOĞAN'DAN VİDEO MESAJ

Başkan Erdoğan İslam İş birliği Teşkilatı Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Salgını her alanda çok derinden hissettik. Arz talep dengesizliği emtia fiyatlarını artırdı. Küresel emtia fiyatlarındaki olağan dışı seyir dünyada enflasyon oranlarını tetikledi. Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor.

Bu senenin bakanlar görüş alışverişinde küçük işletmelerin desteklenmesi ele alınacak. Çalışma grupları tarafından geliştirilen politikaların uygulanması da son derece önemli. Başlattığımız programlarla 20 üye ilkenin 42 projenin desteklenmesi sağlandı.

BÖLGESEL GELİŞMELER

Afganistan'da kalıcı barış ortak temennimiz. Kış şartları ile ciddi kriz içinde yaşayan Afganistan halkına destek şarttır. İslam işbirliği olarak Filistin davasını engelleyecek her türlü hareketten uzak durmalıyız.

Filistin davasını sonuna kadar savunacağız. İsrail'in yasa dışı politikalarına dur demeliyiz.

Son yıllarda İslam ve yabancı düşmanı ırkçı söylem arttı.