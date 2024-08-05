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Başkan Erdoğan'dan 'Instagram' açıklaması: Dijital faşizmle karşı karşıyayız | İsrail'in suç ortağı Batı...
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Başkan Erdoğan'dan 'Instagram' açıklaması: Dijital faşizmle karşı karşıyayız | İsrail'in suç ortağı Batı... "Küresel sistem iflas etti"

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024, 15:24   |   Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024, 15:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'na katıldı. Batı'nın İsrail'in suç ortağı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tarih kimin nerede durduğunu kaydediyor. Günümüzün Hitler'i Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar ellerini yapışan kara lekeyi ömür boyu taşıyacak" dedi. Sosyal medya platformlarının Filistin'in şanlı direnişine sanal alemde savaş açtığını dile getiren Erdoğan, "Sosyal medya şirketleri militanlaştı! İsrail'i eleştiren hafif cümleyi bile sansürlüyorlar. Bir dijital faşizm ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

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