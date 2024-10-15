Başkan Erdoğan'dan Gazze ve Lübnan'a Destek Mesajı! Ayakta alkışlandı!

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 17:41 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 17:41

Türkiye'nin, Filistinli ve Lübnanlıların yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zafer, inşallah Gazze ve Lübnan'da inananların olacaktır. Büyük acılar yaşansa da Allah'ın izniyle, bu süreç 1967 sınırları temelinde özgür bir Filistin devletinin kurulmasıyla neticelenecektir. Hiç endişeniz olmasın bir gün gelecek, bu gözyaşı, bu acı son bulacak. Gazzeli anneler çocuklarının kefenini değil, inşallah çeyizini hazırlayacak. Batı Şeria'da, işgal edilmiş tüm Filistin topraklarında çocuklar özgürce koşacak, korkusuzca oynayacak, gökyüzüne baktıklarında savaş uçaklarını değil güneşi, ayı, parıldayan yıldızları görecek. Buna biz, tüm kalbimizle inanıyoruz.

Gördüklerimiz karşısında yeise kapılmıyor, karamsarlığa düşmüyor, alemlerin Rabb'i olan Allah'tan ümidimizi asla kesmiyoruz. Sözlerime Filistinli şair Mahmut Derviş'in şu dizesiyle son veriyorum; bir Filistin vardı, bir Filistin gene var. Zalimler ölüm kusan silahlarıyla yok etmeye çalışsa da bir Filistin hep var olacak. Vatanı, toprağı ve inancı uğruna direnen Filistin, tüm insanlığın iftihar kaynağı olacak."

AYAKTA ALKIŞLANDI

Başkan Erdoğan'ın, konuşmasındaki "Hiç endişeniz olmasın bir gün gelecek, bu gözyaşı, bu acı son bulacak. Gazzeli anneler çocuklarının kefenini değil, inşallah çeyizini hazırlayacak." sözleri salondakilerce ayakta alkışlandı.