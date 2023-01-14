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Başkan Erdoğan'dan Fethiye'de Yunan'a uyarı: "Uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz olmaz"

Başkan Erdoğan'dan Fethiye'de Yunan'a uyarı: "Uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz olmaz"
14.01.2023 18:30

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da yaptığı toplu açılış törenin ardından Fethiye'de vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayat geçirerek, ülkemizi her alanda asırlık eser ve hizmetler kazandıracağız." dedi. Türkiye'nin elindeki füzelerin menzilini 1000 kilometreye çıkaracağını belirten Erdoğan, "Yunanistan İzmir'de atılacak olan bir füzenin korkusunu yaşıyor. Ben de diyorum ki, ey Yunan, uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz olmaz." ifadelerini kullandı.

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