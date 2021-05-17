Başkan Erdoğan’dan dünyaya Kudüs çağrısı

Başkan Erdoğan, işgalci terör devleti İsrail'e ve ABD'ye çok sert tepki gösterdi. Kudüs'ün bugünkü fiziki görüntüsünün Osmanlı padişahlarının eseri olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, tüm dünyaya çağrı yağrı yaptı. Erdoğan, "Osmanlı döneminde tüm inanç mensuplarının ibadetlerini rahatça yapabilmelerine imkan veren uygulamadan ilham alarak şu teklifi yapıyoruz; Kudüs'ün üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi günümüz şartlarında en doğru ve tutarlı yol olacaktır. Aksi takdirde bu kadim şehirde kalıcı barışı sağlamak kolay ve mümkün görülmüyor" dedi.