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Başkan Erdoğan'dan BAE'li gençlerle toplantıda önemli açıklamalar: İslam dünyasının geleceğine dair umutlarım artıyor

Başkan Erdoğan'dan BAE'li gençlerle toplantıda önemli açıklamalar: İslam dünyasının geleceğine dair umutlarım artıyor
16.02.2022 11:23

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye'nin gelecek yıl milli ve özgün roketiyle aya sert iniş gerçekleştireceğini belirterek, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uzay ajanslarımızın önümüzdeki dönemde etkin iş birliği yapması ve tecrübe paylaşımında bulunması müşterek menfaatlerimize olacaktır." dedi. Erdoğan, nerede olursa olsun, gençlerle bir araya gelişlerinde, her sohbetlerinde İslam dünyasının geleceğine dair umutlarının arttığını söyledi.

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