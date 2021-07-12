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Başkan Erdoğan’dan aşı çağrısı: Vatandaşlarımızı bayram kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum

Başkan Erdoğan’dan aşı çağrısı: Vatandaşlarımızı bayram kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum
12.07.2021 19:25 - Son Güncelleme: 12.07.2021 19:40
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Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, vatandaşlara aşı çağrısı yaptı.


AŞI DAVETİ

Kurban Bayramı öncesinde hem gündemimizdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek üzere yaptığımız Kabine Toplantısını az önce tamamladık. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayısı 59 milyona yaklaştı. Salgına karşı en etkili koruma yöntemi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Vatandaşlarımız kendilerini ve sevdikleri için Kurban Bayramı öncesinde aşılamaya davet ediyorum. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmaz zorundayız. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulundukları yerlerde bu kurallara riayet etmek çok önemlidir.
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