Başkan Erdoğan'dan Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Törende yaptığı konuşmada 81 ile 81 milyon metrekare Millet Bahçesi kazandırmak için söz verdiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçemizin 111'ini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." dedi. İstanbullulara müjdeyi veren Erdoğan, "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda da yeni bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağız." dedi. Türkiye üzerinde oynanan sinsi oyunlara dikkat çeken Erdoğan, "2023 öncesi son kozlarını öne sürdüler, çıkartılan kuru gürültünün sebebi budur. Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklar, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız." dedi.