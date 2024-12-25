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Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 13:41

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Diktatör Esad'ı deviren Suriye halkını selamlayan Erdoğan, "Bizleri bu günlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturduğunu gösteren rabbimize hamd olsun." dedi. Asgari ücret kararını eleştiren CHP'ye sert tepki gösteren Erdoğan, "Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok, SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Vatandaşın hakkını size şarap turlarında yedirtmeyiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, asgari ücret kararıyla çalışanları enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kaldıklarını belirtti. Grup toplantısının ardından Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı. Yamalı'nın rozetini Erdoğan taktı.

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